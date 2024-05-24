Президент розповів, що найголовнішими питаннями на нараді були – оборона Харківщини та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

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Як минула нарада Зеленського на Харківщині

Зеленський розповів, що він заслухав доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку. Також підіймалось питання відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Окрему увагу учасники наради приділили забезпеченню житлом людей, переміщених із небезпечних територій Харківщини.

Усе місто, уся Харківщина заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу – як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя,

– сказав Володимир Зеленський.