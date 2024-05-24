За минулу добу відбулося 113 бойових зіткнень. За перші 10 годин 24 травня трапилося вже 37 боїв. У Генштабі розповіли, на якій ділянці фронту ситуація найгарячіша.

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Наступ на Харківщині

За сьогодні ворог тричі намагався штурмувати позиції наших військ на Харківському напрямку. Сили оборони відбили атаку в напрямку населеного пункту Липці. Тривають бойові дії в районах Глибокого та Вовчанська.

Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено,

– наголосили у Генштабі.

Бій у районі Глибокого: дивіться на карті

Зіткнення біля Вовчанська: дивіться на карті

За минулу добу тут окупанти втратили 137 осіб, із них 31 – мертвими, та 23 одиниці озброєнь і військової техніки, зокрема один танк, дві гармати, одну РСЗВ, БпЛА, два автомобілі, п’ять одиниць спецтехніки.

Що відбуваться на Сході

На Куп’янському напрямку з початку доби відбувалися 10 бойових зіткнень. Захисники успішно атаку росіян у напрямку Дружелюбівки.

У районах Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Поблизу Іванівки противник має частковий успіх. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

Бій у районі Стельмахівки: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Іванівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку українські військові намагаються завадити просуванню ворога в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українці відбивають ворожу атаку в районі Спірного.

Захисники б'ються біля Спірного: дивіться на карті

На Краматорському напрямку від початку доби наші підрозділи стали на заваді атаці противника в напрямку Кліщіївки.

На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій сьогодні знизилася, атак тут противник не здійснював. За минулу добу ворог втратив тут загалом 263 особи в живій силі. Також учора наші воїни знищили російський штурмовик Су-25, по одному авто і ББМ.

На Курахівському напрямку українські воїни вже відбили три атаки окупантів. Ворог на даний час продовжує наступальні дії в районі Красногорівки.

Росіяни наступають на Красногорівку: дивіться на карті

Яка обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили атаку окупантів поблизу Новоданилівки, а на Придніпровському відбили штурм ворога у районі Кринок. Крім того, захисники продовжують прооводити заходи з посилення оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

Оборонці зупинили окупантів поблизу Новоданилівки: дивіться на карті

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Ворог скидає бомби на українські позиції

Минулої доби противник завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари, випустивши 13 ракет, 57 авіаударів із застосуванням 97 КАБів, понад 987 ударів дронами-камікадзе, з яких fpv – 978. Також окупанти здійснили понад чотири тисячі обстрілів з різних видів озброєння, в тому числі 147 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.