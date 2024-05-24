Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони уразили понад 1000 РСЗВ окупантів.

Дивіться також Може зупинити війну в Україні одним дзвінком: хто справді здатен це зробити

Потужний феєрверк

Воїни артилерійського дивізіону "Тіваз" поділилися епізодом знищення російського комплексу С-400. На відео видно, що батарея противника працювала на момент, коли по ній було завдано фатальний удар, після якого розпочалося справжнє "шоу феєрверків".

Ліквідація С-400 загарбників на Донеччині: дивіться відео

Зауважимо, що на цих кадрах, ймовірно, показано ураження С-400, про яке писали росЗМІ. Зазначається, що українські військові завдали ракетних ударів по ворожій батареї 22 травня, близько 12:50. Знищена С-400 розміщувалася в районі аеродрому Моспине на Донеччині.

Попередньо, для атаки було використано 5 оперативно-тактичних балістичних ракет ATACMS, переданих Україні від США.

Внаслідок ракетного удару, було

знищено 2 ПУ ЗРК С-300/400;

пошкоджено 1 ПУ ЗРК С-300/400;

знищено РЛС 96Л6Е;

знищено пункт управління ЗРК С-300/400.

Видання "Мілітарний" зазначило, що з опублікованих кадрів достовірно видно, що були ураженими щонайменше одна пускова установка, комплекс технічного забезпечення 30Ц6Е та одна всевисотну радіолокаційна станція 96Л6Е. У разі ураження командного пункту можна говорити про нейтралізацією усієї батареї.

Слід нагадати, що це далеко не перше ураження С-400. Востаннє подібного результату воїни досягли під час атаки на аеродром Бельбек в окупованому Криму 15 травня. Тоді були знищені елементи російської ракетної батареї С-400 "Тріумф", зокрема радар 92N6 і пускові установки. Крім того, під час атаки уражено принаймні два російські літаки МіГ-31.

Довідка: С-400 "Тріум" – російська модернізація радянського комплексу С-300, прийнята на озброєння країни-терориста у 2007 році. На одній пусковій установці ЗРК можна розмістити 4 ракети, який здатні вражати цілі у радіусі 400 кілометрів. Ці ракети призначені для боротьби з літаками дальнього радіолокаційного стеження, стратегічними бомбардувальниками, балістичними цілями тощо. Швидкість С-400 – до 4 000 кілометрів на годину.