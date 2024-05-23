Про це повідомляє телеграм-канал "Досье шпиона". Там оприлюднили відповідні фотографії та відео, передає 24 Канал.

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ЗСУ вдарили по російському комплексу

Так, згідно з оприлюдненою інформацією, 22 травня, близько 12:50 українськими силами було завдано ракетного удару по позиції російського комплексу С-400 в районі аеродрому Моспине, який розташований у Донецькій області.

За інформацією джерела, удар по розгорнутому комплексу був нанесений з використанням 5 оперативно-тактичних балістичних ракет ATACMS, які наша держава отримала від Сполучених Штатів у рамках військової допомоги.

Зазначається також, що в результаті удару було:

знищено 2 ПУ ЗРК С-300/400;

пошкоджено 1 ПУ ЗРК С-300/400;

знищено РЛС 96Л6Е;

знищено пункт управління ЗРК С-300/400.

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"Мілітарний" пише, що на оприлюднених кадрах можна достовірно ідентифікувати знищеними принаймні одну пускову установку, вірогідно, комплекс технічного забезпечення 30Ц6Е та одну всевисотну радіолокаційну станцію 96Л6Е. Остання знищена вперше за час війни.

У разі ураження РЛС та командного пункту можна говорити про фактичну нейтралізацію усієї зенітної батареї, адже без них робота неможлива. Сам комплекс був розгорнутий поблизу аеродрому "Моспине", що приблизно за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Зазначається, що сам аеродром мав відносно коротку грунтову смугу. Імовірно, він міг використовуватись окупантами як аеродром підскоку ударних гелікоптерів. Відомо також, що про втрати серед особового складу внаслідок удару не повідомляється.

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