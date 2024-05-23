Об этом сообщает телеграмм-канал "Досье шпиона". Там обнародовали соответствующие фотографии и видео, передает 24 Канал.

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ВСУ ударили по российскому комплексу

Так, согласно обнародованной информации, 22 мая, около 12:50 украинскими силами был нанесен ракетный удар по позиции российского комплекса С-400 в районе аэродрома Моспино, который расположен в Донецкой области.

По информации источника, удар по развернутому комплексу был нанесен с использованием 5 оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS, которые наше государство получило от Соединенных Штатов в рамках военной помощи.

Отмечается также, что в результате удара было:

уничтожено 2 ПУ ЗРК С-300/400;

повреждена 1 ПУ ЗРК С-300/400;

уничтожена РЛС 96Л6Е;

уничтожен пункт управления ЗРК С-300/400.

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"Милитарный" пишет, что на обнародованных кадрах можно достоверно идентифицировать уничтоженными по крайней мере одну пусковую установку, вероятно, комплекс технического обеспечения 30Ц6Е и одну всевысотную радиолокационную станцию 96Л6Е. Последняя уничтожена впервые за время войны.

В случае поражения РЛС и командного пункта можно говорить о фактической нейтрализации всей зенитной батареи, ведь без них работа невозможна. Сам комплекс был развернут вблизи аэродрома "Моспино", что примерно в 50 километрах от линии боевого соприкосновения.

Отмечается, что сам аэродром имел относительно короткую грунтовую полосу. Вероятно, он мог использоваться оккупантами как аэродром подскока ударных вертолетов. Известно также, что о потерях среди личного состава в результате удара не сообщается.

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