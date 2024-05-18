Там вважають, що нещодавні удари призвели до погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо окупованого півострова, водночас продемонструвавши здатність України впливати на операції російської ППО.
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Україна впливає на здатності російської ППО
У звіті Міністерства оборони Великої Британії повідомляється, що атака на аеродром Бельбек у Криму, здійснена у ніч на 15 травня, стала четвертим випадком за останній місяць, коли російська ППО в Криму зазнала втрат.
Тоді були уражені елементи російської ракетної батареї С-400 "Тріумф", включаючи радар 92N6 і пускові установки. Крім того, під час атаки знищено принаймні два російські літаки МіГ-31.
Кумулятивний ефект цих ударів спричинив загальне погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму, водночас демонструючи здатність України впливати на операції російської ППО,
– стверджують фахівці.
Зазначається, що ЗСУ вдарили по радіолокаційній станції ППО Ай-Петрі та двічі атакували аеродром у Джанкої. Згідно з даними розвідки, існує велика ймовірність того, що це призведе до того, що Росія буде змушена розпорошити повітряні засоби.
Це необхідно для забезпечення виживання або ж ризикувати втратою більшої кількості літаків. Крім того, країна-агресорка змушена буде передислокувати засоби ППО з інших місць.
Водночас розосередження літаків A-50 з кримських аеродромів, ймовірно, призведе до збільшення кількості льотних годин і частоти вильотів винищувачів для заповнення прогалин у покритті, що збільшить проблеми з технічним обслуговуванням їхніх флотів.
Що відомо про удар по аеродрому
- У російському телеграм-каналі "ASTRA", з посиланням на власні джерела повідомили, що внаслідок атаки у ніч з 14 на 15 травня на військовий аеродром Бельбек у Севастополі було уражено військову техніку окупантів. Внаслідок ракетного удару на аеродромі було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад пально-мастильних матеріалів.
- Також постраждали 11 російських військовослужбовців. Всього у Криму за ніч атаки постраждало 13 окупантів, ще 2 могли загинути.
- Відповідно до даних "Крим. Реалії", у Бельбеку дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії та Севастопольський авіарятувальний центр МНС Росії. На цьому летовищі базуються 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три навчально-бойових Су-27УБ та 5 двомісних Су-30М2.
- Окрім того, вдень 16 травня російські загарбники заявили про те, що Крим атакують морські дрони. Їх нібито виявили в західній частині акваторії Чорного моря. Ба більше, окупанти запевнили, що "знищили зі штатного озброєння морської авіації Військово-морського флоту 11 безекіпажних катерів".