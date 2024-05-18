Там вважають, що нещодавні удари призвели до погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо окупованого півострова, водночас продемонструвавши здатність України впливати на операції російської ППО.

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Україна впливає на здатності російської ППО

У звіті Міністерства оборони Великої Британії повідомляється, що атака на аеродром Бельбек у Криму, здійснена у ніч на 15 травня, стала четвертим випадком за останній місяць, коли російська ППО в Криму зазнала втрат.

Тоді були уражені елементи російської ракетної батареї С-400 "Тріумф", включаючи радар 92N6 і пускові установки. Крім того, під час атаки знищено принаймні два російські літаки МіГ-31.

Кумулятивний ефект цих ударів спричинив загальне погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму, водночас демонструючи здатність України впливати на операції російської ППО,

– стверджують фахівці.

Зазначається, що ЗСУ вдарили по радіолокаційній станції ППО Ай-Петрі та двічі атакували аеродром у Джанкої. Згідно з даними розвідки, існує велика ймовірність того, що це призведе до того, що Росія буде змушена розпорошити повітряні засоби.

Це необхідно для забезпечення виживання або ж ризикувати втратою більшої кількості літаків. Крім того, країна-агресорка змушена буде передислокувати засоби ППО з інших місць.

Водночас розосередження літаків A-50 з кримських аеродромів, ймовірно, призведе до збільшення кількості льотних годин і частоти вильотів винищувачів для заповнення прогалин у покритті, що збільшить проблеми з технічним обслуговуванням їхніх флотів.

Що відомо про удар по аеродрому