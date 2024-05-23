Нагадаємо, що острів Нестрига перебуває під контролем ЗСУ від 28 квітня 2024 року. Відео відбиття штурму опублікував командир 414 окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем Корпусу Морської Піхоти з позивним "Мадяр".

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ЗСУ знищили катер росіян, на якому намагалися штурмувати острів Нестрига

Російські війська спробували знову захопити острів Нестрига у Херсонській області, контроль над яким нещодавно повернули ЗСУ.

На опублікованому відео можна побачити, як семеро окупантів прямують на катері вздовж острову. Втім, доплисти їм не судилося, адже їх накрили вогнем ЗСУ.

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Зверніть увагу, що російські війська вже намагалися штурмувати цей острів 8 травня. За словами речника ОК "Південь" Дмитра Плетенчука, росіяни хотіли б закріпитися там, адже це найбільш віддалений від узбережжя острівець.

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