Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що росіяни хочуть мати свої позиції на острові через вдале його розташування. Однак ворогу не вдається його захопити.
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Штурм росіянами острова Нестрига
Росіяни, за словами Плетенчука, періодично шукають якийсь "ноу-хау" для того, щоб якомога швидше подолати водяну перешкоду, адже вона є смертельно небезпечною. Ворог періодично намагається відбити українські позиції на цьому острові, який розташований на правобережжі Херсонщини.
Це найбільш віддалений від узбережжя острівець і звісно, що вони (росіяни – 24 Канал) хотіли б мати там свої позиції,
– підкреслив речник Сил оборони Півдня.
Плетенчук додав, що біля острова відбуваються постійні штурми, йдуть бої. Однак росіянам не вдається його захопити.
Де розташований острів Нестрига: дивіться на карті
Ситуація в Херсонській області: коротко
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