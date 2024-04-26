Про це повідомляють російські телеграм-канали. За їхніми повідомленнями, серед жертв також окупаційна "голова села", яку російська влада й призначила, передає 24 Канал.

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Окупанти цинічно розстріляли 7 людей в Херсонській області

Російські телеграм-канали пишуть, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові розстріляли 7 осіб. Так, у селі Подо-Калинівка 23 квітня окупанти вбили 65-річну Валентину Старченко – її розстріляли у живіт, а потім злочинці підпалили будинок і втекли.

У селі Абрикосівка російські військові розстріляли 54-річну Любов Тимчак – так звану "голову села", яку призначили окупанти. Також нападники вбили й 40-річного російського військового Алєксєя Глініна. Як і у попередньому випадку, будинок з трупами підпалили.

На цьому окупанти не спинилися й розстріляли в Абрикосівці ще 32-річного місцевого жителя Сергія Шуваєва та російського військовослужбовця, особу якого не розкривають. Зловмисники знову спалили тіла, щоб приховати злочини.

У російських ЗМІ пишуть також про вбивство ще 2 осіб, однак про них нічого невідомо. Загалом російські військові розстріляли 7 людей на тимчасово окупованій Херсонщині. У прокремлівських ЗМІ не розкривають осіб нападників, проте в телеграм-каналі Astra пишуть, що злочинці – російські військові. Правоохоронці буцімто затримали 34-річного Алєксандра Осіпова й неодноразово засудженого 36-річного Алєксандра Кайгородцева.



Осіпов, який причетний до вбивства 7 осіб на Херсонщині / Фото з мережі



Кайгородцев, який розстріляв 7 осіб / Фото з мережі

Наразі злочинців нібито затримали, однак кримінальні провадження ще не відкривали. Нападники буцімто зізналися, що хотіли поселитися в Абрикосівці, тому пішли до "голови села", щоб та виділила їм будинок. Однак жінка заявила, що в селі немає вільних будинків, що, ймовірно, й стало причиною нападу.

Російські військові зізналися у вбивстві 4 осіб, а ось інші звинувачення відкидають.

У Лисичанську окупант розстріляв 2 чоловіків

18 квітня стало відомо, що у тимчасово окупованому Лисичанську окупант з батальйону "Шторм Z" розстріляв двох цивільних чоловіків. Відомо, що росіянин раніше неодноразово відбував покарання за різні злочини.

У ЗМІ писали, що окупант буцімто випивав разом з 2 місцевими чоловіками, однак з невідомих причин виникла сварка. Після цього росіянин відкрив вогонь і вбив 2 цивільних чоловіків.

Злочинця наразі затримали. Він зізнався у вбивстві.