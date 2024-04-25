Неймовірну історію розповів голова Донецької ОДА Вадим Філашкін. Він наголосив, що вчинок дідуся є проявом любові до Батьківщини та чітко демонструє його громадянську позицію.
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Усе життя зібрав в один рюкзак
Російські військові змогли прорватися до селища Очеретине на Донеччині й окупували частину населеного пункту. 88-річний Іван Якович опинився на окупованій частині. Російські військові забрали у нього український паспорт і заявили, що натомість він отримає російський.
Така "перспектива" не подобалася дідусю, тому він зібрав необхідні речі в один невеликий рюкзак, взяв пенсійне посвідчення – єдине, що залишилося з документів, і пішов. 88-річний Іван Якович йшов усю ніч. Коли він зміг дійти до переїзду, то почався обстріл. Чоловік знайшов собі укриття й чекав, поки припиниться вогонь. Після цього він продовжував свій шлях.
Врешті-решт, дідусь зміг вийти на підконтрольну територію. Його зустріли волонтери й спочатку вивезли до Покровська, а згодом дідуся евакуювали далі.
Завдяки нашій співпраці зі "Схід-SOS" оперативно вирішили питання евакуації дідуся до тимчасового шелтера у Дніпрі. Звідти Іван Якович буде направлений до одного із закладів системи соціального захисту населення. Там йому буде надано місце для проживання і всі необхідні послуги,
– повідомив Філашкін.
Він додав, що історія 88-річного Івана Яковича дійсно вражає, адже вона демонструє чітку громадянську позицію та любов до Батьківщини.
Дідусь пішки йшов усю ніч: дивіться відео
Ворог атакує на Сході
- На Сході тривають запеклі бої. Ворог продовжує атакувати відразу на кількох напрямках і планує захопити нові території. Лише протягом минулої доби на всій лінії фронту відбулося 104 бойових зіткнення.
- Зокрема Росія планує захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня. За словами Володимира Зеленського російські військові вже отримали відповідне розпорядження від Путіна. Ба більше, президент України повідомив, що у червні окупанти також планують розгорнути масштабний наступ.
- Водночас західні ЗМІ вважають, що масштабний наступ ворога вдасться зірвати. Аналітики ISW наголошують, що Росія планувала масштабні операції, коли допомога від партнерів зависла у повітрі, втім її виділення може зруйнувати плани Кремля.