Неймовірну історію розповів голова Донецької ОДА Вадим Філашкін. Він наголосив, що вчинок дідуся є проявом любові до Батьківщини та чітко демонструє його громадянську позицію.

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Усе життя зібрав в один рюкзак

Російські військові змогли прорватися до селища Очеретине на Донеччині й окупували частину населеного пункту. 88-річний Іван Якович опинився на окупованій частині. Російські військові забрали у нього український паспорт і заявили, що натомість він отримає російський.

Така "перспектива" не подобалася дідусю, тому він зібрав необхідні речі в один невеликий рюкзак, взяв пенсійне посвідчення – єдине, що залишилося з документів, і пішов. 88-річний Іван Якович йшов усю ніч. Коли він зміг дійти до переїзду, то почався обстріл. Чоловік знайшов собі укриття й чекав, поки припиниться вогонь. Після цього він продовжував свій шлях.

Врешті-решт, дідусь зміг вийти на підконтрольну територію. Його зустріли волонтери й спочатку вивезли до Покровська, а згодом дідуся евакуювали далі.

Завдяки нашій співпраці зі "Схід-SOS" оперативно вирішили питання евакуації дідуся до тимчасового шелтера у Дніпрі. Звідти Іван Якович буде направлений до одного із закладів системи соціального захисту населення. Там йому буде надано місце для проживання і всі необхідні послуги,

– повідомив Філашкін.

Він додав, що історія 88-річного Івана Яковича дійсно вражає, адже вона демонструє чітку громадянську позицію та любов до Батьківщини.

Дідусь пішки йшов усю ніч: дивіться відео

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