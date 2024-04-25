Невероятную историю рассказал председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин. Он отметил, что поступок дедушки является проявлением любви к Родине и четко демонстрирует его гражданскую позицию.
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Всю жизнь собрал в один рюкзак
Российские военные смогли прорваться в поселок Очеретино Донецкой области и оккупировали часть населенного пункта. 88-летний Иван Яковлевич оказался на оккупированной части. Российские военные забрали у него украинский паспорт и заявили, что взамен он получит российский.
Такая "перспектива" не нравилась дедушке, поэтому он собрал необходимые вещи в один небольшой рюкзак, взял пенсионное удостоверение – единственное, что осталось из документов, и ушел. 88-летний Иван Яковлевич шел всю ночь. Когда он смог дойти до переезда, то начался обстрел. Мужчина нашел себе укрытие и ждал, пока прекратится огонь. После этого он продолжал свой путь.
В конце концов, дедушка смог выйти на подконтрольную Украине территорию. Его встретили волонтеры и сначала вывезли в Покровск, а затем дедушку эвакуировали дальше.
Благодаря нашему сотрудничеству с "Восток-SOS" оперативно решили вопрос эвакуации дедушки во временный шелтер в Днепре. Оттуда Иван Яковлевич будет направлен в одно из учреждений системы социальной защиты населения. Там ему будет предоставлено место для проживания и все необходимые услуги,
– сообщил Филашкин.
Он добавил, что история 88-летнего Ивана Яковлевича действительно поражает, ведь она демонстрирует четкую гражданскую позицию и любовь к Родине.
Дедушка пешком шел всю ночь: смотрите видео
Враг атакует на Востоке
- На Востоке продолжаются ожесточенные бои. Враг продолжает атаковать сразу на нескольких направлениях и планирует захватить новые территории. Только за прошедшие сутки на всей линии фронта произошло 104 боевых столкновения.
- В частности, Россия планирует захватить Часов Яр Донецкой области до 9 мая. По словам Владимира Зеленского, российские военные уже получили соответствующее распоряжение от Путина. Более того, президент Украины сообщил, что в июне оккупанты также планируют развернуть масштабное наступление.
- В то же время западные СМИ считают, что масштабное наступление врага удастся сорвать. Аналитики ISW отмечают, что Россия планировала масштабные операции, когда помощь от партнеров зависла в воздухе, впрочем, ее выделение может разрушить планы Кремля.