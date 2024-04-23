Аналитики Института изучения войны предполагают, что российские войска хотят осуществить прорыв украинской линии обороны к северо-западу от Авдеевки Донецкой области. В то же время их способность сделать это, скорее всего, будет притуплена из-за прибытия помощи США и других стран Запада.
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Ведут три наступления
Российские войска направили примерно усиленную боевую силу дивизии на линию Бердичи – Новокалиново к северо-западу от Авдеевки. Эти силы ведут три наступления, усиливающие друг друга – наступление на запад от Бердичей наезд на Очеретино и на запад по дороге О0544. (Керамик-Миргород) и продвижение на север по направлению к Новокалиново.
Аналитики считают, что все они, вероятно, направлены на поддержку российской цели выйти на административную границу Донецкой области через Покровск.
Российские наступательные операции в этих трех районах к северу и северо-западу от Авдеевки преуспели в создании трех небольших выступов вдоль линии фронта длиной около семи километров, но каждый из этих трех выступлений пока слишком узким изолированно, чтобы служить значимыми точками для дальнейших действий,
– говорится в сводке.
Состав сил, плотность и общая геометрия поля боя свидетельствуют, что российские войска надеются объединить натиски из всех трех выступлений для создания широкого прорыва вдоль линии Бердичи – Новокалиново.
ВСУ смогут остановить наступление России
- Аналитики написали, что Силы обороны смогут приостановить российское наступление, если США быстро окажут помощь Украине. Ведь Палата представителей уже проголосовала за пакет помощи нашей стране.
- Марк Ворнер заявил 21 апреля, что военная помощь Украине от США, включая ATACMS, может быть доставлена Украине до конца следующей недели, если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его до 24 апреля.
- В ISW вспоминают слова Владимира Зеленского, который сказал, что быстрая передача помощи от Соединенных Штатов может позволить Вооруженным Силам Украины стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу.