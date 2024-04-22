Далее еще помощь должна принять Сенат и подписать Джо Байден. Председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер объяснял, когда это может случиться.

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В ISW объяснили, как помощь США повлияет на поле боя

Марк Ворнер заявил 21 апреля, что военная помощь Украине от США, включая ATACMS, может быть доставлена Украине до конца следующей недели, если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его до 24 апреля.

В ISW вспоминают слова Владимира Зеленского, который сказал, что быстрая передача помощи от Соединенных Штатов может позволить Вооруженным Силам Украины стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу.

ISW продолжает оценивать, что украинские войска могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели, ожидая помощи по безопасности США, которая позволит Украине стабилизировать фронт, но они, вероятно, смогут притупить текущее российское наступление, если предположить, что американская помощь поступит быстро,

– говорят аналитики.

Они предположили, что российские войска, вероятно, смогут активизировать текущие наступательные операции и ракетные удары и удары беспилотников в ближайшие недели, чтобы использовать окно, которое закрывается ограничениями украинских материальных средств.

Что прогнозируют после оказания помощи Украине