Военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в эфире телемарафона, что американская помощь кардинально повлияет на ход перспектив ведения боев в ближайшее время, пишет 24 Канал.

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Как помощь США повлияет на фронт

С ее появлением уже можно планировать военные операции: на конкретных направлениях и контрнаступательные действия. Это в любом случае очень сильно мотивирует войско и очень демотивирует российское войско,

– заявил Тимочко.

Он добавил, что очень важно, что наконец согласовали освоение тех средств, которые давно закладывались в бюджете.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что важно также, что часть конфискованных российских активов идет на поддержку Украины и компенсацию расходов поддержки.

Что этому предшествовало