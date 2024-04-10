Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью. Он также отметил, что во время прошлого контрнаступления враг знал о планах ВСУ.

К теме План есть, но нужно оружие, – Зеленский о новом контрнаступлении Украины

Новое контрнаступление будет более успешным

Говоря в интервью Politico о прошлогоднем контрнаступлении, президент Украины заявил, что попытка ВСУ была не настолько успешной, как это планировалось. Он объяснил, что россияне знали о планах украинских защитников и подготовились. Зеленский не стал раскрывать детали, а лишь подчеркнул, что во время последнего наступления Украина "была саботирована изнутри". Президент подчеркнул, что "россияне знали, где мы собираемся атаковать".

Зеленский добавил, что в будущем история покажет, что оккупанты действительно знали о планах ВСУ. В то же время президент заявил, что будущее контрнаступление Украины будет более успешным. Он утверждает, что контрнаступление даст результаты, а украинские военные смогут нанести врагу ответные удары.

При этом президент подчеркнул, что было бы серьезной ошибкой, если бы союзники Украины отказались от своих обязательств по военной помощи и поддержке наших военных.

Другие заявления Владимира Зеленского из интервью