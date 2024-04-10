Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью. Он также отметил, что во время прошлого контрнаступления враг знал о планах ВСУ.
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Новое контрнаступление будет более успешным
Говоря в интервью Politico о прошлогоднем контрнаступлении, президент Украины заявил, что попытка ВСУ была не настолько успешной, как это планировалось. Он объяснил, что россияне знали о планах украинских защитников и подготовились. Зеленский не стал раскрывать детали, а лишь подчеркнул, что во время последнего наступления Украина "была саботирована изнутри". Президент подчеркнул, что "россияне знали, где мы собираемся атаковать".
Зеленский добавил, что в будущем история покажет, что оккупанты действительно знали о планах ВСУ. В то же время президент заявил, что будущее контрнаступление Украины будет более успешным. Он утверждает, что контрнаступление даст результаты, а украинские военные смогут нанести врагу ответные удары.
При этом президент подчеркнул, что было бы серьезной ошибкой, если бы союзники Украины отказались от своих обязательств по военной помощи и поддержке наших военных.
Другие заявления Владимира Зеленского из интервью
- В интервью Politico Зеленский резко прокомментировал "мирный план", который предлагает бывший президент США Дональд Трамп. В частности, глава нашего государства назвал идеи Трампа отдать территории примитивными. Зеленский также отметил, что нельзя договариваться с дьяволом, ведь это в будущем развяжет ему руки для новых захватнических войн.
- Также Зеленский дал интервью немецкому Bild. В нем он отметил, если партнеры прекратят поддержку Украины, то будет много жертв и потерь, ведь Путин не остановится. Зеленский призвал США принять пакет военной помощи и предоставить больше систем ПВО, чтобы защититься от российских ракет и беспилотников.
- В том же интервью Bild президент Украины объяснил, почему Олаф Шольц не соглашается поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, канцлер Германии серьезно воспринимает ядерные угрозы Путина, поэтому не предоставляет дальнобойные ракеты. Впрочем, Зеленский не считает, что именно ракеты Taurus могут защитить мир от ядерной угрозы России.