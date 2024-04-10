Так, в статье WP говорилось, что Трамп хочет подтолкнуть Киев к признанию Крыма российским, а также сдачи всего Донбасса под контроль страны – агрессорки. Почему-то бывший глава США считает, что Путин должен удовлетвориться такими территориальными уступками.

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Нельзя договариваться с дьяволом

Глава нашего государства раскритиковал предложение Трампа, назвав его примитивным.

Если соглашение заключается в том, что мы просто отдаем свои территории, то это очень примитивная идея,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, сдача территорий просто откроет путь Путину к новым захватническим войнам в будущем.

Президент в интервью западным журналистам сообщил, что пригласил американского политика в Украину. Тот вроде бы выразил заинтересованность в поездке, впрочем, не обязывался приезжать.

Хотя Зеленский отметил, что готов услышать варианты завершения войны от Трампа, он настроен скептически. Украинский лидер подчеркнул, что ему не нужна эфемерная идея, он нуждается в реальной, поскольку на кону – жизни людей.

Кроме того, глава государства с грустью констатировал усиление российского влияния в системе американской политики.

Следует заметить, что у Трампа статью в The Washington Post назвали фейковой. Советник экс-президента Джейсон Миллер обвинил журналистов в клевете.

Кроме того, он отметил, что Трамп не склонится ни к одному мирному плану, пока снова не победит на выборах и не рассмотрит все возможные варианты окончания войны. Также чиновник отметил, что его начальник вроде бы единственный, кто хочет остановить убийства. А Байден, якобы, в противовес своему оппоненту, еще больше раздувает их. Очевидно Миллер имел в виду военную поддержку Украины от Белого дома.

Напомним, что Конгресс до сих пор не одобрил финансирование военной помощи Украине. Без нее, по словам Зеленского, наше государство проиграет и прольется много крови.

Зато Россия планирует призвать 300 тысяч человек для нового наступления в конце мая – начале июня.