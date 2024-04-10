Президент Украины объяснил, что мы не имеем достаточно систем ПВО, чтобы защититься от российских ракет и беспилотников.
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Что сказал Зеленский о последствиях отсутствия помощи от США
Путин понимает только силу. Он чувствует себя животным: если не сможешь защититься, он уничтожит еще больше. Его желание – захватить всю Украину,
– заявил Зеленский.
Он прокомментировал свои слова о том, что Украина может проиграть войну, если Соединенные Штаты не предоставят военную помощь.
"Он (Путин – 24 Канал) все уничтожит. Он убьет очень много людей. Большинство людей не убегут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет выглядеть? Будет много крови. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", – сказал Зеленский.
Кстати, Зеленский на днях заявил, что в случае отсутствия пакета помощи со стороны США Украина проиграет войну. Кроме того, президент сказал, что в случае, если мы проиграем войну, то Путин будет атаковать другие страны.
Военная помощь от США
- Соединенные Штаты с октября 2023 года не могут выделить Украине военную помощь. Речь идет о 60 миллиардах долларов.
- В феврале 2024 года Сенат США наконец проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на ориентировочно 95 миллиардов долларов. Более 60 миллиардов из него – предназначены для Киева.
- Чтобы Киев получил помощь за нее также должна проголосовать Палата представителей. Только после этого документ может подписать президент США Джо Байден.
- И часть республиканцев убеждены, что любое соглашение о внешней помощи должно также включать меры, направленные на укрепление границ США.
- На днях журналисты написали, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал, что вскоре вынесет на голосование вопрос о поддержке Украины. Но пока непонятно, каким именно будет этот пакет и кто его поддержит.