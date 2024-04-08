Об этом глава государства заявил во время видеовстречи с украинской группой по сбору средств UNITED24, которая состоялась в воскресенье 7 апреля. Владимир Зеленский отметил важность выделения пакета помощи от США.

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Украина не сможет противостоять России

Важно конкретно обратиться к Конгрессу: если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил, что если наше государство проиграет войну, развязанную Россией, то атакованными будут другие государства. Он подчеркнул, что "это факт".

Кроме того, глава государства предупредил, что "в ближайшие недели Россия будет все более и более настойчиво втягивать ядерное оружие в дебаты, угрожать, играть с этим вопросом".

Также президент в заметке в сети X выразил благодарность амбассадорам UNITED24 за то, что они "продолжают привлекать внимание США к борьбе украинского народа за свободу и независимость".

Обратим внимание! Украина месяцами ожидает выделения 60 миллиардов долларов от США. Максимально приблизил это Сенат США, который в феврале 2024 года принял законопроект о внешней помощи на сумму 95,3 миллиарда долларов. Впрочем, спикер Палаты представителей Майк Джонсон пока голосование по принятию пакета помощи для Украины проводить отказывается.

Владимир Зеленский ранее в интервью CNN отмечал, что если американские законодатели не одобрят пакет помощи, в войне Украины с Россией могут погибнуть "миллионы".

Джонсон готовит "тайный пакет" помощи