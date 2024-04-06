Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал промедление с помощью Украине. Он также сказал, согласилось бы наше государство на получение помощи от США в кредит, передает 24 Канал.

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Это стало внутриполитическим вопросом США

Зеленский отметил, что под траншами мы прежде всего понимаем оружие.

По его словам, помощь от США критическая в любом случае.

Я считаю, что мы сможем получить положительное голосование членов конгресса. К большому сожалению, мы немного заложники этой ситуации. Вопрос войны России против Украины стал внутриполитическим вопросом США, хотя это безопасность всего мира,

– отметил президент.

Затем он объяснил, что мы заложники того, что это – избирательный процесс, это выборы, однако он верит, что разум победит и мы получим эту помощь.

Если Соединенные Штаты Америки предложат Украине помощь в кредит, то "мы согласимся на любой вариант".

Президент отметил, что "если бы Украине предложили кредитную помощь сегодня или бесплатную через год – мы согласились бы на сегодня".

Заявления Зеленского