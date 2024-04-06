Президент рассказал в интервью в эфире телемарафона, что говорится о противовоздушных системах ПВО. Владимир Зеленский добавил, что сейчас оккупанты идут дальше и делают КАБы, которые работают на большую дистанцию. Чтобы бороться с ними, там нужны дальнобойные системы противовоздушной обороны, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о F-16 для Украины

Президент сказал, что заговорил о комбинированной защите (и самолеты, и ПВО), потому, что самолетов у нас не хватит.

Кроме тех, что у нас есть, то, что нам сейчас готовы давать партнеры в 2024 году, составляет 10% от того объема, который нам нужен. Что такое 10% (F-16 – 24 Канал) от того объема? От состава нашего современного воздушного флота, которого достаточно самостоятельно победить то количество российских самолетов, которые работают по Украине. Я говорю, если бороться в небе, то бороться и побеждать, а не просто "у нас есть F-16". Нам нужно соответствующее количество. И мы понимаем, что 10% от этого в этом году будет. Поэтому я и сказал комбинированный, не хватит самолетов сейчас – и самолеты, и ПВО. Так можно,

– объяснил президент.

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