Президент України Володимир Зеленський прокоментував зволікання із допомогою Україні. Він також сказав, чи погодилася б наша держава на отримання допомоги від США в кредит, передає 24 Канал.
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Це стало внутрішньополітичним питанням США
Зеленський наголосив, що під траншами ми насамперед розуміємо зброю.
За його словами, допомога від США критична у будь-якому випадку.
Я вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування членів конгресу. На превеликий жаль, ми трішки заручники цієї ситуації. Питання війни Росії проти України стало внутрішньополітичним питанням США, хоча це безпека всього світу,
– зауважив президент.
Потім він пояснив, що ми заручники того, що це – виборчий процес, це вибори, однак він вірить, що розум переможе і ми отримаємо цю допомогу.
Якщо Сполучені Штати Америки запропонують Україні допомогу в кредит, то "ми погодимося на будь-який варіант".
Президент зазначив, що "якби Україні запропонували кредитну допомогу сьогодні чи безкоштовну через рік – ми погодились б на сьогодні".
Заяви Зеленського
- За словами президента, будується три лінії оборони. Їхня якість і підхід до побудови однаковий не залежно від напрямку – стандарт один. Терміни побудови також однакові, але що ближче до гарячих напрямків, то швидше будується. Здаватися все буде в один термін. Термін здачі ліній оборони – за кілька місяців. Особливу увагу звертають на попередній досвід, а конкретно на те, як росіяни долали кордон у 2022 році.
- Крім цього, він сказав, що в Україні найближчими тижнями ухвалять закон про мобілізацію. Але стримувати окупантів замало: слід завдавати ударів по територіях зосередження російських військових, щоб зірвати їхні наступальні дії. Україна передала інформацію партнерам, чого вона потребує, щоб зірвати наступ росіян.
- Також український лідер сказав, що поки нема конкретного списку країн. Дату і порядок денний, можливо, Зеленський і президент Швейцарії узгодять уже найближчими днями. Після цього почнуть розсилати запрошення. На Саміті миру очікують побачити 80 – 100 країн, він стане найбільшим.