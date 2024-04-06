Президент України Володимир Зеленський прокоментував зволікання із допомогою Україні. Він також сказав, чи погодилася б наша держава на отримання допомоги від США в кредит, передає 24 Канал.

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Це стало внутрішньополітичним питанням США

Зеленський наголосив, що під траншами ми насамперед розуміємо зброю.

За його словами, допомога від США критична у будь-якому випадку.

Я вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування членів конгресу. На превеликий жаль, ми трішки заручники цієї ситуації. Питання війни Росії проти України стало внутрішньополітичним питанням США, хоча це безпека всього світу,

– зауважив президент.

Потім він пояснив, що ми заручники того, що це – виборчий процес, це вибори, однак він вірить, що розум переможе і ми отримаємо цю допомогу.

Якщо Сполучені Штати Америки запропонують Україні допомогу в кредит, то "ми погодимося на будь-який варіант".

Президент зазначив, що "якби Україні запропонували кредитну допомогу сьогодні чи безкоштовну через рік – ми погодились б на сьогодні".

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