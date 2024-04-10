Журналисты пишут, что попытка Дэвида Камерона провалилась. Ведь ему даже не позволили встретиться со спикером Конгресса Майком Джонсоном. Именно последний теоретически мог бы поставить пакет на голосование.

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Что известно о попытке Камерона убедить Трампа

Дэвид Камерон встретился с 45 президентом США Дональдом Трампом, который является действующим кандидатом на эту должность, на частном ужине в резиденции республиканца в Мар-а-Лаго.

Камерон призвал Трампа признать, что в интересах США не "вознаграждать" россиян за оккупацию Украины. Он также настаивал на том, что к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле этого года будут разработаны планы для каждого члена Альянса, которые позволят достичь или превысить целевой показатель расходов на оборону,

– отметило издание.

Также там объяснили, что глава британского Министерства иностранных дел надеялся, что Трамп даст сигнал об изменении курса, по крайней мере облегчив ему путь к встрече с Джонсоном.

Что заявил Камерон в США

На совместной пресс-конференции глава МИД Великобритании Дэвид Камерон и госсекретарь США Энтони Блинкен повторили свои призывы к Конгрессу разблокировать предоставление помощи.

Британский чиновник настаивал на том, что он приехал в США не для того, чтобы "читать лекции" или вмешиваться во внутреннюю американскую политику. Однако он заверил, что готов отказаться от "дипломатической риторики", потому что очень эмоционально относится к тому, что США и Европа должны объединиться, чтобы защитить Украину от российской агрессии.

Будущие поколения могут оглянуться на нас и сказать, достаточно ли мы сделали, когда эта страна была захвачена диктатором, который пытался силой перекроить границы? Усвоили ли мы уроки истории? И достаточно ли мы сделали?

– заявил дипломат.

Однако аргументы Камерона, как рациональные, так и эмоциональные натолкнулись на борьбу за власть внутри Республиканской партии. Ведь радикальные республиканцы, выступающие против помощи Украине, продолжили угрожать Джонсону отставкой, если он поставит пакет помощи на голосование.

"Именно полная и полная капитуляция – если не полное и полное согласие с программой демократов – так разозлила нашу республиканскую базу и дала избирателям очень мало оснований голосовать за республиканское большинство в Палате представителей", – заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в новой атаке на Джонсона.

В предвыборном штабе Трампа заявили, что на ужине с Кэмероном они обсуждали:

предстоящие выборы в США и Великобритании,

политические вопросы, связанные с Brexit,

необходимость выполнения странами НАТО своих обязательств по расходам на оборону и прекращение убийств в Украине.

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