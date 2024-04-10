Политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский сказал 24 Каналу, что поднять этот вопрос перед открытием Конгресса было более чем своевременным шагом. Как известно, законопроект о помощи Украине фактически застрял из-за промедления Конгресса.

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Процесс затормозился

Весомой в определенной степени является избирательная конфигурация в Соединенных Штатах, ведь чтобы поставить этот законопроект на голосование, нужно собрать определенное количество депутатов Нижней палаты и своими подписями засвидетельствовать этот процесс. А он затормозился, поскольку из 218 подписей было собрано только 191, а это непосредственное влияние избирателей на своих депутатов.

Ситуация максимально неопределенная. Очевидно, она является следствием избирательных разладов и гонки, которая сейчас существует. Каждая из сторон пытается действовать так, чтобы, условно говоря, ее где-то не "кинули", а, с другой стороны, пытается как-то максимально выиграть с того,

– заметил Шеренговский.

Демократы заявляли, что если Джонсон поставит законопроект, который уже прошел Сенат, и если Нижняя палата проголосует, то ее останется подписать только президенту – и тогда все должно было бы восстановиться. Но справится ли с этим Джонсон, есть большой вопрос.

Обратите внимание! В США уже несколько месяцев не могут прийти к согласию относительно военной помощи Украине. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что поставит законопроект на голосование сегодня, 9 апреля.

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