Політолог, проректор Українського католицького університету, експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський сказав 24 Каналу, що підняти це питання перед відкриттям Конгресу було більш як вчасним кроком. Як відомо, законопроєкт про допомогу Україні фактично застряг через зволікання Конгресу.

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Процес загальмувався

Вагомою до певної міри є виборча конфігурація в Сполучених Штатах, адже щоб поставити цей законопроєкт на голосування, потрібно назбирати певну кількість депутатів Нижньої палати і своїми підписами засвідчити цей процес. А він загальмувався, оскільки з 218 підписів було зібрано лише 191, а це є безпосередній вплив виборців на своїх депутатів.

Ситуація максимально невизначена. Очевидно, вона є наслідком виборчих розладів і перегонів, які зараз існують. Кожна зі сторін намагається діяти так, щоб, умовно кажучи, її десь не "кинули", а, з іншого боку, намагається якось максимально виграти з того,

– зауважив Шеренговський.

Демократи заявляли, що якщо Джонсон поставить законопроєкт, який вже пройшов Сенат, і якщо Нижня палата проголосує, то її залишиться підписати лише президенту – і тоді все б мало відновитися. Але чи впорається із цим Джонсон, є велике питання.

Зверніть увагу! У США вже кілька місяців не можуть дійти згоди щодо військової допомоги Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що поставить законопроєкт на голосування сьогодні, 9 квітня.

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