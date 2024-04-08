У ході розмови сторонам вдалось скоординувати наступні кроки щодо пошуку та доставки в Україну додаткових систем протиповітряної оборони. Насамперед йдеться про системи Patriot.

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Ціную активну позицію Девіда Кемерона, спрямовану на досягнення результатів,

– написав Дмитро Кулеба як підсумок розмови.

Міністр також нагадав, що розмова із Кемероном щодо поставок ППО — це розвиток переговорів в штаб-квартирі Альянсу, які відбулися минулого тижня під час засідання Ради Україна-НАТО.

Німеччина ініціює негайний аналіз всіх систем Patriot у світі

Німеччина виступила з ініціативою щодо пошуку Patriot та інших ЗРК для України – вона ж очолює "коаліцію ППО". Водночас позиції Берліна на деяких збройових ринках світу не надто допомагають у цьому, пише Defense Express.

Наприклад, виключно гіпотетичним донором Patriot для України може стати Саудівська Аравія – вона має, за різними джерелами, 18-25 батарей (разом PAC-2 та PAC-3). Але проблема в тому, що Німеччина з 2018 року блокує продаж Ер-Ріяду 48 винищувачів Eurofighter Typhoon.

Саме тому британська дипломатія та її позиції на ринку озброєння можуть цілком мати значно більшу ефективність. Окрім того, Велика Британія є виробником засобів ППО, які вже використовують ЗСУ. Йдеться про досі маловідомий ЗРК під AIM-132 ASRAAM. Але окрім того, виробляє зенітні системи з ракетами CAMM відомі як Sky Sabre.

Системи ППО можуть захистити енергетику