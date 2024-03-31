Водночас Тернер очікує, що переважна більшість Конгресу схвалить додаткове фінансування для України, попри внутрішні розбіжності. Розгляд має відбутися після великодніх канікул конгресменів.

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Допомогу Україні можуть розглянути вже 9 квітня

Під час інтерв'ю на каналі CBS News Тернер сказав, що спікер Майк Джонсон (республіканець з Луїзіани) дав зрозуміти, що він підтримує Україну, і вказав, що допомога буде пріоритетом, коли Конгрес повернеться зі святкових канікул.

Спікер зробив дуже чіткі заяви, що коли ми повернемося, це буде наступний головний порядок денний після того, як ми щойно прийняли всі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд. Я вірю, що ініціатива отримає переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента,

– сказав Тернер.

Тоді кореспондент CBS News запитав у Тернера, чи матиме законопроєкт сильну підтримку членів Республіканської партії, чи він потребуватиме додавання плану виплати кредиту чи положень про безпеку кордону.

"Я думаю, що серед республіканців і, звичайно, серед американців по всій країні вже є значна і дуже сильна підтримка", – пояснив він.

Водночас Тернер сказав, що, на його думку, в обох палатах відбудуться дискусії щодо положень безпеки кордонів і того, як структурована невійськова гуманітарна допомога, але вони завершаться узгодженим пакетом наприкінці процесу.

Відповідаючи на запитання, чи станеться це до того, як Конгрес піде на наступну тижневу перерву пізніше цього місяця, Тернер відповів, що на це сподівається.

Зеленський говорив із Джонсоном телефоном