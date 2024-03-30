Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю. Водночас він додав, що Україна шукає різні шляхи для розв'язання проблем.

До теми Це проблема, – Зеленський висловився про брак ППО та про своє звернення до Конгресу США

"Ми більше не можемо гаяти час"

Президент України в інтерв'ю заявив, що поки Конгрес США не ухвалить законопроєкт, Україна "буде залишатися там, де є зараз". Зеленський наголосив, що Україна може проводити обмежені військові операції, однак, щоб прогнати ворога, необхідно більше зброї.

Через суперечки Конгресу ми втратили пів року. Ми більше не можемо гаяти час. Україна не може бути політичним питанням між сторонами,

– наголосив він.

Зеленський також додав, що відсутність допомоги від США означає, що наша країна не матиме надійної протиповітряної оборони, ракет Patriot, засобів радіоелектронної боротьби й артилерійських снарядів. За словами президента, це "означає, що ми будемо повертатися назад, відступати крок за кроком, маленькими кроками".

Також Зеленський наголосив, що Україна намагається знайти різні способи, щоб не відступати. Президент пояснив, що після відходу з Авдіївки ситуацію на полі бою вдалося стабілізувати лише завдяки розумним крокам військових. Тому Зеленський припустив, що, за умови стабільності фронту, Україна зможе озброїти та навчити нові бригади в тилу для проведення нового контрнаступу пізніше цьогоріч.

Якщо ви не будете робити кроки вперед для підготовки нового контрнаступу, Росія їх зробить. Ось чого ми навчилися в цій війні: якщо ви цього не зробите, це зробить Росія,

– заявив Зеленський.

Зеленський звернувся до партнерів України

Володимир Зеленський також дав інтерв'ю телеканалу CBS. У ньому він, окрім іншого, також звернувся з посланням до українських партнерів, які надають військову допомогу.

Президент наголосив, що питання підтримки надзвичайно важливе. Зеленський пояснив, що російському президенту Путіну байдуже, скільки ще буде жертв на шляху до його мрій.

"Він не зупиниться на Україні. Він не зупиниться на жертвах в Україні. Він буде кидати і своїх людей на смерть, і інші держави. І втягне НАТО у війну. І є велика загроза, що потім американські солдати будуть вимушені захищати країни НАТО, бо Польща і країни Балтії – це перші, хто потрапить під загрозу. І тому Конгресу треба зберегти не тільки життя Українців, а й своє американське майбутнє", – наголосив Зеленський.