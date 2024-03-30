Зокрема, Зеленський зазначив, що якщо наша держава вчасно не отримає цю допомогу, тоді виникнуть проблеми з артилерійськими снарядами й ракетами для ППО. Це своєю чергою ускладнить ситуацію на фронті.

До теми Нам доведеться відступати крок за кроком, – Зеленський наголосив на важливості допомоги від США

Зеленський висловився про затримку допомоги Україні

Український очільник наголосив, що поки Україна не знатиме, що має постійну підтримку США, то буде "залишатися там, де ми є зараз на сході". Зеленський зауважив, що наразі ЗСУ можуть проводити обмежені наступальні операції, але щоб витіснити росіян "нам потрібно більше зброї".

Ми згаяли пів року. Ми не можемо більше гаяти час. Україна не може бути політичним питанням між партіями (Конгресу США – 24 Канал),

– сказав він.

Президент підкреслив важливість допомоги Україні, заявивши, що критики можуть не повністю розуміти наслідки повномасштабної війни. Зеленський попередив, що якщо Україна впаде, це може призвести до того, що Путін розділить світ на союзників і супротивників Росії.

Відповідаючи на запитання про політику США щодо війни в Україні, президент Зеленський заявив, що, на його думку, президент Байден підходить до ситуації з обережністю, особливо щодо можливості ядерної атаки з боку Росії. Зеленський також висловив переконання, що президент Росії Путін навряд чи вдасться до таких крайніх заходів.

Президент сказав про брак ракет для ППО і снарядів

На запитання журналіста The Washington Post, чи не вистачає Україні перехоплювачів та іншої зброї протиповітряної оборони для захисту своїх міст та інфраструктури, Зеленський сказав, що не хоче, щоб Росія знала, скільки у нас ракет ППО.

"Але без підтримки Конгресу ми матимемо великий дефіцит ракет. Це проблема. Ми нарощуємо власні системи протиповітряної оборони, але цього недостатньо", – зазначив президент.

Зеленський також наголосив, що якщо для України немає підтримки США, то значить, у нас "немає ні ППО, ні ракет Patriot, ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів".

Це означає, що ми будемо повертатися, відступати, крок за кроком, маленькими кроками,

– застеріг президент.

Український очільник пояснив, що якщо для оборони лінії фронту потрібно 8 тисяч артилерійських снарядів на день, а є лише 2 тисячі, то доводиться "повернутися назад, зробивши лінію фронту коротшою". А в іншому випадку, за словами Зеленського, росіяни можуть прорватися у великі міста. Однак президент зауважив, що наша держава намагається "знайти спосіб не відступати" від своїх позицій на фронті.