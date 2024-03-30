В частности, Зеленский отметил, что если наше государство вовремя не получит эту помощь, тогда возникнут проблемы с артиллерийскими снарядами и ракетами для ПВО. Это в свою очередь усложнит ситуацию на фронте.

К теме Нам придется отступать шаг за шагом, – Зеленский отметил важность помощи от США

Зеленский высказался о задержке помощи Украине

Украинский глава подчеркнул, что пока Украина не будет знать, что имеет постоянную поддержку США, то будет "оставаться там, где мы сейчас на востоке". Зеленский отметил, что сейчас ВСУ могут проводить ограниченные наступательные операции, но чтобы вытеснить россиян "нам нужно больше оружия".

Мы потеряли полгода. Мы не можем больше терять время. Украина не может быть политическим вопросом между партиями (Конгресса США – 24 Канал),

– сказал он.

Президент подчеркнул важность помощи Украине, заявив, что критики могут не полностью понимать последствия полномасштабной войны. Зеленский предупредил, что если Украина упадет, это может привести к тому, что Путин разделит мир на союзников и противников России.

Отвечая на вопрос о политике США относительно войны в Украине, президент Зеленский заявил, что, по его мнению, президент Байден подходит к ситуации с осторожностью, особенно относительно возможности ядерной атаки со стороны России. Зеленский также выразил убеждение, что президент России Путин вряд ли прибегнет к таким крайним мерам.

Президент сказал о нехватке ракет для ПВО и снарядов

На вопрос журналиста The Washington Post, не хватает ли Украине перехватчиков и другого оружия противовоздушной обороны для защиты своих городов и инфраструктуры, Зеленский сказал, что не хочет, чтобы Россия знала, сколько у нас ракет ПВО.

"Но без поддержки Конгресса мы будем иметь большой дефицит ракет. Это проблема. Мы наращиваем собственные системы противовоздушной обороны, но этого недостаточно", – отметил президент.

Зеленский также отметил, что если для Украины нет поддержки США, то значит, у нас "нет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни препятствий для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов".

Это означает, что мы будем возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами,

– предостерег президент.

Украинский глава объяснил, что если для обороны линии фронта нужно 8 тысяч артиллерийских снарядов в день, а есть только 2 тысячи, то приходится "вернуться назад, сделав линию фронта короче". А в противном случае, по словам Зеленского, россияне могут прорваться в крупные города. Однако президент отметил, что наше государство пытается "найти способ не отступать" от своих позиций на фронте.