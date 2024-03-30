Глава государства в интервью подчеркнул, что Украина вынуждена будет отступать “маленькими шагами”, если мы не получим поддержки от США. Кроме того, мы не будем иметь возможности защищаться от российских атак.

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Украина будет отступать шаг за шагом

Владимир Зеленский отметил, что наше государство вынуждено будет наносить удары по российским энергетическим объектам, чтобы обеспечивать сдерживание врага. Этот сценарий будет возможным, если мы не будем иметь возможности перехватывать российские атаки на критически важную энергетическую инфраструктуру.

Журналисты отмечают, что соответствующее предупреждение Владимира Зеленского прозвучало на фоне того, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается назначить голосование по законопроекту о военной помощи на сумму 60 миллиардов долларов. Обратим внимание, что он уже прошел через Сенат и двухпартийную поддержку.

Если не будет поддержки США, это означает, что у нас не будет ни противовоздушной обороны, ни ракет Patriot, ни помех для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это означает, что мы будем возвращаться назад, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами,

– подчеркнул Зеленский.

Обратим внимание! Джо Байден уже обвинял конгрессменов в том, что российским военным удалось захватить руины Авдеевки потому, что в США медлили с выделением 60 миллиардов долларов нашему государству.

В интервью Владимир Зеленский описал гипотетический участок фронта. По его словам, для его обороны в день нужно 8 тысяч выстрелов. В то же время глава государства отметил, что если у вас есть 2 тысячи выстрелов, то ваши силы вынуждены отступить, чтобы "сделать линию фронта короче" и сэкономить боеприпасы. Он добавил, что в противном случае российские захватчики смогут прорваться к крупным городам.

Мы пытаемся найти способ не отступать,

– подчеркнул президент.

Украине нужны ATACMS

Также в этом же интервью Владимир Зеленский отметил, что нашему государству необходимы дальнобойные ракеты ATACMS. Он отметил, что с их помощью мы сможем поражать цели врага во временно оккупированном Крыму.

Речь идет прежде всего об аэродромах, с которых Россия поднимает свои самолеты, которые выпускают по нашему государству высокоточные ракеты. Такими ракетами недавно атаковали Одессу.

Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами: Все – газ, энергетика, школы, заводы, гражданские здания,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что ATACMS станут ответом. В то же время в очередной раз подчеркнул, что бить ими будут отнюдь не по территории России, а по аэродромам на полуострове Крым.