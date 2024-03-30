Президент Украины дал интервью. В нем он отметил, что наше государство срочно нуждается в ракетах большой дальности – ATACMS.

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Для чего Украине нужны ATACMS

По словам Владимира Зеленского, эти ракеты смогут поражать цели врага в смогут поражать цели врага во временно оккупированном Крыму. В частности речь идет об аэродромах, с которых Россия поднимает самолеты, которые выпускают высокоточные ракеты, наносящие нашему государству значительный ущерб. Собственно, этими ракетами недавно били по Одессе.

Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами: Все – газ, энергетика, школы, заводы, гражданские здания,

– подчеркнул Зеленский.

В интервью он подчеркнул, что ATACMS станут ответом. Глава государства отметил, что соответствующие дальнобойные ракеты будут использовать не для атак по территории России, а по аэродромам в Крыму.

Когда Россия будет знать, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. Теперь мы вытесним их из аэропортов в Крыму,

– добавил он.

Заметим, что Владимир Зеленский в интервью также высказался об ударах дронами по российским НПЗ. По словам главы государства, это вынужденный шаг. И что наша страна вынуждена отвечать на российские атаки по Украине.

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