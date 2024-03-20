Соединенные Штаты Америки еще не приняли решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сказал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время совместного брифинга с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Киеве, передает 24 Канал.

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Я разочарую вас, сказав, что мне нечего сегодня публично заявить по этому вопросу. Если нам будет чем поделиться, мы обязательно поделимся этим,

– сказал Салливан.

В Белом доме до сих пор продолжаются дискуссии

В то же время он отметил, что в Белом доме продолжались конструктивные дискуссии о поставках этих ракет.

"Но я скажу, что у нас были очень конструктивные дискуссии о нашей военной поддержке и военных возможностях, которые необходимы для обеспечения максимальной эффективности нашей поддержки",

– пояснил советник Байдена.

Советник президента США подчеркнул, что они получат двухпартийную поддержку для помощи Украине, поэтому пока нет необходимости говорить о плане Б.

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