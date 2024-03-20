Напомним, сенатор-демократ Джо Манчин призвал Конгресс принять решение о предоставлении помощи Украине. Он рассказал, что отсутствие помощи нашему государству от США может привести к тому, что Украина столкнется с "худшим зверством в истории", о котором будут читать потомки.

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Помощь от западных партнеров

В эфире телемарафона Алексей Данилов отметил, что Украина каждый день проводит разгрузку помощи, которую получает от западных партнеров.

Каждый день на нашей территории происходит разгрузка. Иногда в большем количестве, иногда в меньшем. Но нет ни одного дня, чтобы у нас не было помощи от наших партнеров,

– рассказал Данилов.

Он отметил, что над тем, чтобы Украина продолжала получать помощь и в дальнейшем работает большая команда. В нее входят президент, МИД и послы.

Все работают, чтобы этот поток, этот ручеек ни в коем случае не пересыхал,

– прокомментировал ситуацию Алексей Данилов.

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