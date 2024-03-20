Радослав Сикорский заявил, что определенное количество военных специалистов стран Запада уже некоторое время присутствуют в Украине. В своих словах политик сослался на высказывания немецкого канцлера Олафа Шольца.

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Как говорил ваш канцлер, в Украине есть некоторое количество военных из ключевых стран... В польском у нас есть выражение "секрет Полишинеля" – для обозначения тайны, которую все знают,

– объяснил Сикорский.

Что говорил Шольц

Глава МИД Польши намекнул на слова Шольца, которые прозвучали 26 февраля. Тогда канцлер сказал, что не хочет, чтобы немецкие военные были привлечены к целеуказанию для применения ракет Taurus украинскими военными.

Шольц отметил, "то, что британцы и французы делают с точки зрения контроля цели и поддержки контроля цели, нельзя сделать в Германии". Эти его слова интерпретировали как намек на присутствие специалистов союзников на территории Украины.

Не давать карты в руки пропаганде

Сикорский в целом одобрительно отозвался об идеях президента Франции относительно потенциальной отправки в Украину военного контингента. В то же время он сказал, что если бы до этого дошло дело, Польша "должна была бы быть последней", кто предложит такую опцию, чтобы не давать карты в руки российской пропаганде.

Украина и Польша 400 лет были в одном государстве. И это (отправка военных в Украину – 24 Канал) легко станет пропагандистским материалом для россиян. Поэтому мы должны были быть последними, кто это сделает,

– пояснил политик.

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