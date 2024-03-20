Радослав Сикорский заявил, что определенное количество военных специалистов стран Запада уже некоторое время присутствуют в Украине. В своих словах политик сослался на высказывания немецкого канцлера Олафа Шольца.
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Как говорил ваш канцлер, в Украине есть некоторое количество военных из ключевых стран... В польском у нас есть выражение "секрет Полишинеля" – для обозначения тайны, которую все знают,
– объяснил Сикорский.
Что говорил Шольц
Глава МИД Польши намекнул на слова Шольца, которые прозвучали 26 февраля. Тогда канцлер сказал, что не хочет, чтобы немецкие военные были привлечены к целеуказанию для применения ракет Taurus украинскими военными.
Шольц отметил, "то, что британцы и французы делают с точки зрения контроля цели и поддержки контроля цели, нельзя сделать в Германии". Эти его слова интерпретировали как намек на присутствие специалистов союзников на территории Украины.
Не давать карты в руки пропаганде
Сикорский в целом одобрительно отозвался об идеях президента Франции относительно потенциальной отправки в Украину военного контингента. В то же время он сказал, что если бы до этого дошло дело, Польша "должна была бы быть последней", кто предложит такую опцию, чтобы не давать карты в руки российской пропаганде.
Украина и Польша 400 лет были в одном государстве. И это (отправка военных в Украину – 24 Канал) легко станет пропагандистским материалом для россиян. Поэтому мы должны были быть последними, кто это сделает,
– пояснил политик.
Последние заявления Макрона о войне в Украине
- Президент Франции заявил, что Россия ни в коем случае не может победить, а задача Европы – вернуть устойчивый мир. Он добавил, что для реализации такого плана не будут идти путем эскалации, ведь новая война никому не нужна. Вместе с этим Макрон отметил, что Запад готов реагировать на действия России.
- Журналисты поинтересовались у Макрона, готов ли он предоставить Украине "ядерный зонтик". Президент ответил, что этот вопрос остается открытым и требует дальнейших обсуждений. Также он добавил, что территориальная целостность Украины является фундаментальной, и заверил Киев в военной помощи.
- По словам Макрона, победа Украины имеет очень важное значение, потому что от этого зависит безопасность Европы, и Франции в частности. Понятно, что Путин не планирует останавливаться, поэтому на карту поставлено слишком много. Франция готова сделать все, чтобы Россия не победила в войне.