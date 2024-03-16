На фоне напряженности из-за ядерных угроз со стороны Кремля французский лидер Эммануэль Макрон высказался относительно стратегии ядерного сдерживания. В интервью, которое транслировали в эфире национального телемарафона, он отметил: позиция Парижа остается неизменной, подчеркнув важность дополнительных гарантий для Украины, – информирует 24 Канал.

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Вопрос ядерного зонтика открыт

Глава Елисейского дворца отметил, что война на территории Украины продолжается уже десять лет, и современный контекст требует новых подходов к военной поддержке. Он заявил о необходимости четкого плана помощи Украине и перспективы переговоров, но при этом не предоставил однозначного ответа на вопрос о ядерном зонтике.

Эта война началась 10 лет назад. Это новые условия, новый контекст. Мы видим, что мы должны предоставить дополнительные гарантии Украине, чтобы Украина имела четкий календарь военной помощи и шла к тому моменту, когда переговоры станут возможными. Но территориальная целостность Украины будет фундаментальной ценностью,

– сказал Макрон.

Президент Франции отметил важность территориальной целостности Украины как фундаментальной ценности, которая должна быть защищена. В то же время он не дал четкого ответа на вопрос о предоставлении Украине ядерного зонтика, оставляя этот вопрос открытым для дальнейших обсуждений и решений.

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