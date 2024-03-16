На тлі напруженості через ядерні погрози з боку Кремля французький лідер Еммануель Макрон висловився щодо стратегії ядерного стримування. В інтерв'ю, яке транслювали в ефірі національного телемарафону, він зазначив: позиція Парижа залишається незмінною, наголосивши на важливості додаткових гарантій для України, – інформує 24 Канал.
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Питання ядерної парасольки відкрите
Голова Єлисейського палацу наголосив, що війна на території України триває вже десять років, і сучасний контекст вимагає нових підходів до військової підтримки. Він заявив про необхідність чіткого плану допомоги Україні та перспективи переговорів, але при цьому не надав однозначної відповіді на питання про ядерну парасольку.
Ця війна почалася 10 років тому. Це нові умови, новий контекст. Ми бачимо, що ми повинні надати додаткові гарантії Україні, щоб Україна мала чіткий календар військової допомоги та йшла до того моменту, коли переговори стануть можливими. Але територіальна цілісність України буде фундаментальною цінністю,
– сказав Макрон.
Президент Франції наголосив на важливості територіальної цілісності України як фундаментальної цінності, що має бути захищена. Водночас він не дав чіткої відповіді на питання про надання Україні ядерної парасольки, лишаючи це питання відкритим для подальших обговорень та рішень.
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- Хоч президент Франції активно спілкувався з Владіміром Путіним, намагаючись знайти шляхи до миру в Україні, зараз він переосмислив свою позицію. Еммануель Макрон вважав, що діалог може сприяти дотриманню Мінських угод та забезпеченню безпеки в регіоні.
- Однак після воєнних злочинів, зокрема в Бучі, Макрон усвідомив, що потрібно змінити стратегічний підхід Франції до ситуації. Він заявив, що війна Росії проти України вступила в нову фазу, що вимагає іншого рівня відповіді.
- Французький лідер закликав Європу переосмислити свої обмеження у відповіді на агресію Росії, наголошуючи, що мир, який забезпечить безпеку Україні та Європі, має бути переосмислений. Він вважає, що Європа повинна бути готова до нових викликів та змінити свою стратегію.
- Водночас цікаво, що голова Єлисейського палацу підтвердив свою готовність до подальшого діалогу з Путіним, але з акцентом на те, що Франція має бути "нервом війни", забезпечуючи Україну необхідним для оборони та сприяючи деескалації конфлікту.