Также в США отметили, что несмотря на "победу" Путина, выборы не были стопроцентно честными. Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что западные страны не будут поздравлять главу Кремля с этим событием.
Читайте также Самый большой избирательный обман, но не для Китая: что западные СМИ пишут о "победе" Путина
Наступает "финальная эра" Путина
В то же время США и другие западные государства будут вынуждены иметь дело с Путиным. Несмотря на отношение к главе Кремля, он является тем, кто держит "ядерный чемодан".
Путин с "ядерным чемоданом" – это угроза, поэтому придется с ним общаться,
– подчеркнул политтехнолог.
Для Путина наступает "финальная эра". Он надеется, по мнению Тизенгаузена, что будет править до 2036 года, но судя по тому, сколько "прилетело" за два года "черных лебедей", он может не досидеть в кресле президента до конца своего срока.
К тому же в экономике России есть проблемы – она "перегрета" военными заказами. Индия отказывается от закупки части российской нефти. Китай хотя и осуществил рекордную закупку нефти у России, но для того, чтобы спасти Путина из-за проблем с Индией. В то же время Пекину нужно спасать собственную экономику, с которой также есть проблемы. Поэтому помогать Москве за свой счет никто не будет.
"Именно поэтому активизировалась тема переговоров. Си Цзиньпин собирается ехать в Европу, в частности к Эммануэлю Макрону, чтобы договариваться", – заметил Борис Тизенгаузен.
Реакция Запада на "победу" Путина на так называемых выборах
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал результаты голосования на президентских выборах в России "предсказуемыми". Путин, по его словам, посадил конкурентов, а некоторые трагически погибли. Однако, по его мнению, реальность такова, что Путин – президент России, поэтому "США должны иметь дело с этой реальностью".
- В МИД Германии не будут называть Путина президентом России. Представительница правительства Кристиане Хоффман, добавила, что "Россия сейчас является диктатурой", а Путин осуществляет в ней свое авторитарное правление. Также она осудила голосование на оккупированных территориях Украины.
- Иронично отреагировал на результаты выборов в России министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что, мол, "разочаровался" в Путине, ведь ожидал, что он получит "по меньшей мере 101% голосов".