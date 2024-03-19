Также в США отметили, что несмотря на "победу" Путина, выборы не были стопроцентно честными. Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что западные страны не будут поздравлять главу Кремля с этим событием.

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Наступает "финальная эра" Путина

В то же время США и другие западные государства будут вынуждены иметь дело с Путиным. Несмотря на отношение к главе Кремля, он является тем, кто держит "ядерный чемодан".

Путин с "ядерным чемоданом" – это угроза, поэтому придется с ним общаться,

– подчеркнул политтехнолог.

Обратите внимание! Путіна поздравили с "победой": глава Китая – Си Цзиньпин, КНДР – Ким Чен Ын, Индии – премьер Нарендра Моди, Беларуси – Александр Лукашенко. А также лидеры Венесуэлы – Николас Мадуро и Никарагуа – Даниэль Ортега и другие.

Для Путина наступает "финальная эра". Он надеется, по мнению Тизенгаузена, что будет править до 2036 года, но судя по тому, сколько "прилетело" за два года "черных лебедей", он может не досидеть в кресле президента до конца своего срока.

К тому же в экономике России есть проблемы – она "перегрета" военными заказами. Индия отказывается от закупки части российской нефти. Китай хотя и осуществил рекордную закупку нефти у России, но для того, чтобы спасти Путина из-за проблем с Индией. В то же время Пекину нужно спасать собственную экономику, с которой также есть проблемы. Поэтому помогать Москве за свой счет никто не будет.

"Именно поэтому активизировалась тема переговоров. Си Цзиньпин собирается ехать в Европу, в частности к Эммануэлю Макрону, чтобы договариваться", – заметил Борис Тизенгаузен.

Реакция Запада на "победу" Путина на так называемых выборах