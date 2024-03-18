В то же время в США признают, что президентские “выборы” в России были нечестными. Об этом во время брифинга рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает 24 Канал.

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В Белом доме отреагировали на результаты "выборов" в России

Салливан, комментируя выборы в России, отметил, что финальный результат и "победа" на них Путина не были непредсказуемым. Ведь Путин закрыл политическую сферу в России и посадил политических оппонентов.

Некоторые из них трагически погибли, и здесь нет полностью справедливости в этих выборах. И результат был предсказуем,

– заявил советник Байдена.

Кроме того, он заявил, что реальность такова, что Путин – это президент России. Поэтому США должны иметь дело с этой реальностью.

"На протяжении всей войны в Украине, в течение других агрессий, которые осуществляла Россия, потягом других шагов, угрожавшие национальной безопасности США как от президента, так и от всей страны. И мы продолжим иметь дело с этой реальностью", – отметил Салливан.

Представитель Белого дома также отметил, что "переизбрание" Путина президентом России не отрицает факт, что эти выборы не были точно честными.

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