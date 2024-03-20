В то же время в Минобороны США говорят, что понимают, какими фатальными последствиями могут обернуться эти колебания. Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер признал, что задержка помощи Киеву увеличивает риск оккупации россиянами новых территорий.
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Украина столкнется с худшим злом
Еще в прошлом месяце Сенат принял пакет внешней помощи, который включает 60 миллиардов долларов для Украины. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поставил законопроект на голосование, поскольку, по его словам, в нем отсутствуют необходимые положения о границе.
Джо Манчин на ежегодном саммите Axios "Что будет дальше" в Вашингтоне заявил, что отсутствие помощи нашему государству от США может привести к тому, что Украина столкнется с "худшим зверством в истории", о котором будут читать потомки.
Мы не можем позволить Украине пройти через это. Если пройдет весна, а мы не поможем Украине, то пусть поможет нам Бог,
– сказал Манчин.
Отмечается, что замечания сенатора перекликаются с комментариями лидеров Демократической партии в обеих палатах, поскольку сторонники Киева давят на Конгресс, чтобы он принял решение о помощи до праздничных каникул.
Предоставление помощи Украине в виде кредита: что известно
- Майк Джонсон в среду 13 марта пообщался с сенаторами-республиканцами. По результатам разговора он сообщил, что готов разблокировать пакет помощи для Украины, однако Палата готовит собственный проект закона, который будет отличаться от предложенного.
- Майк Джонсон озвучил идею, по которой проект Палаты представителей может предложить Украине поддержку в формате или кредита, или ленд-лиза. В то же время он рассматривает создание инструмента, который бы дал зеленый свет на использование конфискованных российских активов.
- В то же время сейчас в нижней палате Конгресса собирают подписи, чтобы обойти блокировку голосования Майка Джонсона. Для того, чтобы петиция была успешной, она должна получить подписи не менее 218 членов Палаты представителей, что составляет большинство от общего количества 435 членов нижней палаты Конгресса.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ заявил, что украинской стороне еще не известны никакие детали предложения предоставлять военную помощь со стороны США в виде займа.
- Однако он также рассказал, что Украина уже получает поддержку в разном виде. По его словам, кое-что приходит, как грантовая помощь, а другая поддержка приходит в виде займов.