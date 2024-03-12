Речь идет о законопроекте о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов США. Документ хотят вынести на голосование в обход спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

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Палата представителей собирает подписи на голосование документа

Пресс-секретарь конгрессмена-демократа Джима Макговерна сообщил, что американец подал петицию, направленную на голосование законопроект о помощи Украине, об освобождении от решения Майка Джонсона и в конце концов проголосовать за законопроект.

Конгрессмен также начал процесс сбора подписей под петицией. Для того чтобы петиция была успешной, она должна получить подписи не менее 218 членов Палаты представителей, что составляет большинство от общего количества 435 членов нижней палаты Конгресса.

Обратите внимание! Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на рассмотрение Палате Представителей. Он хочет, чтобы за деньги для Украины голосовали в привязке к средствам для охраны границ США от мигрантов. Законопроект предусматривает 95 миллиардов долларов США на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Для нашей страны хотят выделить более 60 миллиардов долларов США.

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