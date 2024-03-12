Речь идет о законопроекте о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов США. Документ хотят вынести на голосование в обход спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
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Палата представителей собирает подписи на голосование документа
Пресс-секретарь конгрессмена-демократа Джима Макговерна сообщил, что американец подал петицию, направленную на голосование законопроект о помощи Украине, об освобождении от решения Майка Джонсона и в конце концов проголосовать за законопроект.
Конгрессмен также начал процесс сбора подписей под петицией. Для того чтобы петиция была успешной, она должна получить подписи не менее 218 членов Палаты представителей, что составляет большинство от общего количества 435 членов нижней палаты Конгресса.
США впервые с декабря 2023 года выделили новый пакет Украине
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 12 марта объявил о выделении для Украины нового пакета вооружения на 300 миллионов долларов США. Это первый пакет военной помощи, который Соединенные Штаты выделили в 2024 году.
- В пакет вошли артиллерийские снаряды, боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, ракеты для систем противовоздушной обороны, и прочее. Деньги на этот пакет взяли из ранее одобренного Конгрессом США финансирования.
- Стоит отметить, что журналисты издания Politico утверждали, что в новом пакете помощи Белый дом предоставит Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По словам двух чиновников, в транш также войдут дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня.