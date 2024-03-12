Сколько выделят Украине

По мнению Байдена, эта сумма должна помочь Украине восстановить экономическую устойчивость и обеспечит прогресс в реформах, необходимых для вступления Украины в ЕС.

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Эти деньги планируют распределить так:

250 миллионов долларов – на помощь в экономике и развитии для поддержки реформ в Украине, гражданского общества, верховенства права и честности выборов.

95 миллионов долларов – на помощь сектору безопасности для FMF для немедленной и среднесрочной способности помочь Украине победить в войне против российской агрессии.

71 миллион долларов – на программы здравоохранения.

66 миллионов долларов – на другие виды помощи в сфере безопасности, такие как поддержка гражданской безопасности, верховенства права, а также на разминирование и нераспространение оружия массового уничтожения.

Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не будет ограничиваться только Украиной, и расходы для Америки и наших союзников и партнеров возрастут,

– сказал он.

Напомним! Президент США Джо Байден предусмотрел 61 миллиард долларов для Украины и Израиля в проекте бюджета США. Однако до сих пор в Конгрессе за него не проголосовали из-за расхождения взглядов.