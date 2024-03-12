Передадут ли активы летом

Чтобы Украина могла получить первые деньги от российских активов, нужно, чтобы все государства ЕС поддержали это решение. Соответствующее предложение озвучат уже на следующей неделе.

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Еврокомиссия уже начала подготовку для конфискации доходов России под санкциями. В частности предполагается, что 97% из этих денег можно перевести в бюджет ЕС, а затем частями отдавать Украине.

Однако этот план не касается 4 миллиардов евро, которые уже удалось изъять. Их потратят на оплату судебных расходов, из-за многочисленных исков России против Euroclear.

Напомним! Международная финансовая помощь для Украины постепенно сокращается, поэтому вопрос о передаче доходов от российских активов в Euroclear стал еще более актуальным.

К слову ранее президент США Джо Байден предусмотрел 61 миллиард долларов для Украины и Израиля в проекте бюджета США. Однако до сих пор в Конгрессе за него не проголосовали из-за расхождения взглядов.