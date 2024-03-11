Сколько недополучает “Нафтогаз”
Об этом рассказал председатель правления компании Алексей Чернышев. Поэтому, "Нафтогаз" получает от "Газпрома" за транзит меньше, чем тратит на услуги "Оператора ГТС".
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Он добавил, что "Нафтогаз" недополучит от российской компании около 1,4 миллиарда долларов предусмотренных контрактом.
"Газпром" платит две трети от предусмотренного контрактом. Около 800 миллионов долларов с 1,2 миллиарда долларов в год. В то же время "Нафтогаз" по контракту обязан бронировать всю мощность украинской ГТС. Поэтому мы сейчас получаем меньше, чем платим "Оператору ГТС".
Также Чернышов сообщил, что с сентября 2022-го "Нафтогаз" оспаривает недоплату России за транзит в Стокгольмском арбитраже. Решение ожидается в начале 2026 года.
Украина не хочет работать с Россией
Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, контракт с Россией по транзиту газа не будет продлен. Такая позиция Украины является принципиальной. В Министерстве энергетики также считают, что Украина имеет право полностью отказаться от транзита российского газа через свою территорию в страны Европейского Союза.
Более того, в течение 2023 года количество транспортируемого российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины снизилось на 28,4% или 5,8 миллиарда кубометров. На конец года этот показатель составил 14,6 миллиарда кубометров.