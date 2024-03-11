Скільки недоотримує "Нафтогаз"

Про це розказав голова правління компанії Олексій Чернишов. Відтак, "Нафтогаз" отримує від "Газпрому" за транзит менше, ніж витрачає на послуги "Оператора ГТС".

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Він додав, що "Нафтогаз" недоотримає від російської компанії близько 1,4 мільярда доларів передбачених контрактом.

Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз" "Газпром" сплачує дві третини від передбаченого контрактом. Близько 800 мільйонів доларів з 1,2 мільярда доларів на рік. Водночас "Нафтогаз" за контрактом зобовʼязаний бронювати всю потужність української ГТС. Тому ми зараз отримуємо менше, ніж сплачуємо "Оператору ГТС".

Також Чернишов повідомив, що з вересня 2022-го "Нафтогаз" оскаржує недоплату Росії за транзит в Стокгольмському арбітражі. Рішення очікується на початку 2026 року.

Цікаво! Позовна вимога "Нафтогазу" нині складає 800 мільйонів доларів. За підсумками року компанія її збільшить до майже 1,4 мільярда доларів.

Україна не хоче працювати з Росією

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, контракт із Росією щодо транзиту газу не буде продовжено. Така позиція України є принциповою. У Міністерстві енергетики також вважають, що Україна має право повністю відмовитися від транзиту російського газу через свою територію до країн Європейського Союзу.

Зауважте! Водночас голова уряду заявив, що на сьогодні обговорюються потреби Євросоюзу щодо транзиту після завершення контракту. На разі Європа поки не прийняла рішення стосовно цього.

Ба більше, протягом 2023 року кількість транспортованого російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України знизилася на 28,4% або 5,8 мільярда кубометрів. На кінець року цей показник склав 14,6 мільярда кубометрів.