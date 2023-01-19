Зниження обсягів транспортованого газу повʼязано із насиченістю європейського ринку паливом. Тим часом газ у Європі продовжує спадати у ціні.
Цікаво Росія намагається приховати походження своєї нафти для обходу санкцій, – Reuters
Наскільки зменшилися обсяги прокачування
З 17 на 18 січня транзит газу через Україну зменшився з 35 до 24 мільйонів кубометрів на добу. З них до Європи йде лише 19 мільйонів кубометрів, решта – до Молдови.
На кордоні Туреччини та Болгарії, теж зменшився потік газу. За добу 17 січня він становив 25,43 мільйона кубометрів, а на газову добу 18 січня – вже 22,16 мільйона кубометрів.
Це говорить про те, що західні трейдери вже не бачать ризиків проходження цієї зими, тому не готові за будь-яку ціну імпортувати газ. І коли ціни на газ на біржах опустилися нижче 600 доларів за тисячу кубометрів, трейдери відмовились замовляти додаткові обсяги по наявних довгострокових контрактах з "Газпромом" на користь закупівлі на біржі, – пояснює колишній голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
Він додав, що зовсім скоро справи "Газпрому" ще сильніше погіршаться, оскільки зовсім скоро запрацює СПГ термінал Freeport, який відповідає за 20% експорту американського LNG. До цього він був на ремонті з червня.
Нагадаємо, у 2022 році транзит російського газу через Україну впав до найнижчого рівня за всю історію. Порівняно з 2021 роком обсяги транзиту російського газу через Україну впали з 41,6 мільярда кубометрів до 20,35 мільярда кубометрів.
Росія намагається обійти нафтові санкції
- Як пише Reuters, Росія великими обсягами постачає свою нафту до Сінгапуру, де перемішує її з іншою. Таким чином країна-терорист може приховати походження своєї сировини та продати її в обхід санкцій.
- Російські постачання все частіше потрапляють до центрів змішування та перерозподілу де їх можна змішувати, перепаковувати та реекспортувати по всьому світу.
- Ця тенденція збільшення обсягів постачань з Росії до Азії та зростання ролі хабів у їх перерозподілі може ще більше посилитися найближчими тижнями, оскільки Європа готується запровадити нові санкції щодо російських нафтопродуктів 5 лютого.