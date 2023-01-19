Снижение объемов транспортируемого газа связано с насыщенностью европейского рынка топливом. Тем временем газ в Европе продолжает снижаться в цене.

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Насколько уменьшились объемы прокачки

С 17 на 18 января транзит газа через Украину снизился с 35 до 24 миллионов кубометров в сутки. Из них в Европу идет только 19 миллионов кубометров, остальные – в Молдову.

На границе Турции и Болгарии тоже уменьшился поток газа. За сутки 17 января он составил 25,43 миллиона кубометров, а на газовые сутки 18 января – уже 22,16 миллиона кубометров.

Это говорит о том, что западные трейдеры уже не видят рисков прохождения этой зимой, поэтому не готовы любой ценой импортировать газ. И когда цены на газ на биржах опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров, трейдеры отказались заказывать дополнительные объемы по имеющимся долгосрочным контрактам с "Газпромом" в пользу закупок на бирже, – объясняет бывший глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он добавил, что совсем скоро дела "Газпрома" еще сильнее ухудшатся, поскольку совсем скоро заработает СПГ терминал Freeport, отвечающий за 20% экспорта американского LNG. До этого он был на ремонте с июня.

Напомним, в 2022 году транзит российского газа через Украину. упал до самого низкого уровня за всю историю. По сравнению с 2021 годом, объемы транзита российского газа через Украину упали с 41,6 миллиарда кубометров до 20,35 миллиарда кубометров.

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