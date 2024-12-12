Чому було розірвано контракт

ТОВ "Газпром експорт" є дочірньою компанією "Газпрому", повідомляє 24 Канал з посиланням на OMV.

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Альфред Штерн Голова правління та головний виконавчий директор OMV Gas Marketing & Trading GmbH Ключовим пріоритетом OMV є завжди бути надійним постачальником для наших клієнтів на всіх ринках і в усіх країнах, де ми працюємо. Ми постійно впроваджуємо нашу стратегію диверсифікації джерел постачання газу та додаткових трубопровідних потужностей.

Однією з основних причин розірвання контракту була велика кількість порушень договірних зобов'язань, що відбувалися з боку "Газпром експорту". Зокрема, з 16 листопада дочірня компанія росіян припинила постачання газу до OMV.

Зверніть увагу! Контракт між ТОВ "Газпром експорт" та OMV було укладено у 2006 році, він мав діяти до 2040 року.