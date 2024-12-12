Почему был расторгнут контракт

ООО "Газпром экспорт" является дочерней компанией "Газпрома", сообщает 24 Канал со ссылкой на OMV.

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Альфред Штерн Председатель правления и главный исполнительный директор OMV Gas Marketing & Trading GmbH Ключевым приоритетом OMV является всегда быть надежным поставщиком для наших клиентов на всех рынках и во всех странах, где мы работаем. Мы постоянно внедряем нашу стратегию диверсификации источников поставок газа и дополнительных трубопроводных мощностей.

Одной из основных причин расторжения контракта было большое количество нарушений договорных обязательств, происходивших со стороны "Газпром экспорта". В частности, с 16 ноября дочерняя компания россиян прекратила поставки газа в OMV.

Обратите внимание! Контракт между ООО "Газпром экспорт" и OMV был заключен в 2006 году, он должен был действовать до 2040 года.