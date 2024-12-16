Чому Словаччина вимагає продовження транзиту

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголосив, що словацький уряд веде інтенсивні переговори, відносно продовження транзиту російського газу через Україну, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Зокрема, на пресконференції 13 грудня він наголосив, що своїм тиском, відносно транзиту газу, Захід хоче змусити Словаччину платити за газ більше.

Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини Ми не бачимо причин платити за газ більше через геополітичні обставини.

Чи готовий ЄС до припинення транзиту

ЄС уже готовий до зупинки транзиту. Єврокомісар із питань енергетики Ден Йоргенсен у інтерв'ю Politico наголосив, що Євросоюз продовжує активну підготовку до завершення газового співробітництва з росіянами.

Ден Йоргенсен Єврокомісар із питань енергетики Наш основний пріоритет – повністю розірвати енергетичні зв’язки між ЄС та Росією.

Як ЄС підготувався до зупинки транзиту:

Європа знизила частку російського газу до 6%;

частка російської сировини, яка йде через Україну до Європи зменшилась до 4%.

Зауважте! Найбільш вразливі до припинення транзиту Австрія та Словаччина. Саме ці країни у 2023 році закуповували більш як 90% газу в Росії.