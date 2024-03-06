Продуктивный объект

Эта скважина выделяется даже среди других высокодебитных источников и считается одной из самых "урожайных".

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Алексей Чернышов Глава Группы Нафтогаз Это результат эффективной и слаженной работы большой команды Группы Нафтогаз на всех этапах – от проектирования до бурения и ввода в эксплуатацию. Я искренне благодарен всем специалистам, которые присоединились к этому процессу, именно благодаря вашей работе Украина становится устойчивой и сильной

Концепцию реализации этой скважины разработала команда Украинского научно-исследовательского института природных газов (УкрНИИгаз), которая является составной Группы Нафтогаз. Они обнаружили и оценили потенциал для добычи из старого месторождения, точно определили место для бурения и подтвердили его высокую эффективность.

Интересно! В процессе работы был установлен рекорд по скорости бурения – одна бригада прошла 905 метров за сутки. Усилиями команды Укрбургаза завершение работы над скважиной состоялось на 30% быстрее, чем планировалось, за 105 дней.

Специалисты "Укргаздобычи" также минимизировали риски, связанные с негативным воздействием бурового раствора на недра. При бурении продуктивных слоев использовался раствор на основе углеводородов, что способствовало достижению оптимальных результатов.

Активизация собственной добычи

Напомним, что в течение 2023 года было введено в эксплуатацию 86 новых газовых скважин, из которых 24 зарегистрировали начальный дебит газа более 100 тысяч кубометров.

В ноябре Группа Нафтогаз запустила три скважины: две из них были новопостроенные, тогда как третья вернулась к жизни после 35 лет простоя. А в декабре состоялось открытие двух высокопроизводительных скважин на том же месторождении.

Интересно! Одна из скважин была сначала пробурена в 1975 году, но впоследствии оказалась неработающей из-за технических проблем. Сотрудники "Укргаздобыча" провели детальный анализ этой скважины и месторождения, идентифицировав потенциал для ее реанимации.

Для сравнения, в 2022 году "Укргаздобыча" запустила 47 новых скважин для газодобычи.